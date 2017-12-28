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/ Христорождественский собор «вырос» до 19 метров к концу 2017 года

Христорождественский собор «вырос» до 19 метров к концу 2017 года

Губернатор Борис Дубровский побывал на строительной площадке.
сегодня в 17:44
  |  Общество

Собор Рождества Христова в Челябинске за 2017 год поднялся вверх на 14 метров. Сейчас его высота достигает 19 метров, его стены поднялись под купол. На первом этаже завершены отделочные работы, установлена купель.

Во многом темпы строительства зависят от того, как мы собираем пожертвования. Потому что храмы мы строим всем миром. И конечно обращаемся к каждому человеку, к каждому жителю Южного Урала с просьбой об оказании помощи. Так как это наш храм — украшение нашего города и всего Южного Урала. — отметил митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

Губернатор Борис Дубровский побывал на месте строительства собора.

Мы строим храм, который останется на века. Уже сейчас можно оценить масштабы будущего собора. Эта стройка очень важна для Челябинской области, и нужно организовать работу так, чтобы кафедральный собор был достроен в течение 3 лет. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, строительство храма ведется на средства спонсоров и пожертвования южноуральцев. В 2016 году прихожане пожертвовали больше 50 миллионов рублей, и на эти деньги удалось воздвигнуть 9-метровые стены и вход в храм. Окончание строительства на радость всем прихожанам намечено на 2020 год.

В начале 2017 года глава Челябинской области побывал на месте строительства Кафедрального собора Рождества Христова. Борис Дубровский оценил очередной этап работ, начатый в апреле. В январе высота стен достигла 17 метров.

После окончания строительства Христорождественский собор войдет в пятерку высочайших храмов России наряду с храмом Христа Спасителя в Москве и Исаакиевским собором Санкт-Петербурга.

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