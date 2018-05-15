/ Сгоревшую «Зимнюю вишню» сносят в Кемерове

На месте торгового центра планируют сделать сквер.

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Сегодня, 15 мая, рабочие приступили к сносу комплекса зданий сгоревшего ТРК «Зимняя вишня». Демонтаж начался после снятия ареста Следственным комитетом. Помещения признаны аварийными и не могут быть использованы впоследствии.

Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания. Основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу. — передает «Интерфакс» слова врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Власти приняли решение о проектировании сквера в память о погибших на месте трагедии.

Напомним, трагедия в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Помещения детского развлекательного центра в короткий срок охватило огнем. По официальным данным, погибшими признаны 60 человек, среди которых большинство — дети.