Снос деревьев возле теплосетей в Челябинске признан санитарной очисткой

История о поврежденном лесном массиве получила продолжение

В Курчатовском районе Челябинска при утеплении трассы тяжелая техника уничтожила деревья, входящие в зеленый пояс города. Управление экологии даже обратилось в прокуратуру, но итоговые проверки показали, что деревья расти возле теплосетей не должны. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в администрации города.

Напомним, о повреждении лесного массива сообщили жители Курчатовского района и экоактивисты. Управление экологии города после проверки подтвердило жалобы горожан. Материалы дела направили в прокуратуру. В официальном заявлении подчеркнули, что ответственность ждет виновных только при наличии оснований для наказания.

Последующие проверки показали, что компания «УСТЭК-Челябинск» расчищала участок вокруг трубопровода на улице Захаренко от кустарников и деревьев. Вот только снос леса не являлся незаконным и осуществлялся в пределах охранной зоны тепловых сетей.

«В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту, в том числе загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, […] в том числе высадка деревьев», — указали в официальном комментарии.

В администрации города подчеркнули, что охранная зона тепловых сетей — это земельные участки шириной от 3 метров в каждую сторону от труб. Санитарная очистка этих мест необходима для обеспечения сохранности элементов сетей и бесперебойного теплоснабжения потребителей.