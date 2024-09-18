Снимок фотографа ИА «Первое областное» представили на выставке в Сочи

Фотовыставка посвящена памяти Бориса Максудова

Неожиданная новость пришла из Сочи, где сейчас проходит 28‑й форум современной журналистики «Вся Россия — 2024». В выставочном зале среди работ корреспондентов со всей России представили снимок фотографа ИА «Первое областное» Дмитрия Сопильняка.



Этот фотоконкурс посвящен памяти корреспондента Бориса Максудова, погибшего после ранений в зоне СВО. Темами конкурса в 2024 году стали специальная военная операция, жизнь регионов в условиях СВО, развитие новых территорий, их восстановление, создание условий для мирной жизни, волонтерское движение, помощь фронту и тылу.

Наш фотокорреспондент отправил серию снимков из командировки в зоне СВО. Сам Дмитрий скромничает, рассказывая, как делал репортаж.

«Мы поехали в зону СВО, посетили несколько близлежащих городов и сделали фоторепортаж о диаконе кафедрального собора Магнитогорска, который добровольно ушел на спецоперацию. И там продолжил служить Богу, благословляя бойцов, освящая технику и даже совершая обряды крещения», — рассказывает фотограф.

На своем мастер-классе в рамках фотовыставки «Призма 15/90» Дмитрий подробно расскажет о поездке «за ленточку», поделится эмоциями, а также покажет много захватывающих кадров из командировки.



Автор: Ксения Рындина