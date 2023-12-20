Снежную и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Несмотря на ненастье, день будет теплым

Сегодня, 20 декабря, в Челябинской области ожидаются снег и метели. День будет теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке около −9°C, днем поднимутся до 0°C. Пройдет снег. Возможна слабая метель. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

На остальной территории региона погода тоже будет снежной. Где-то осадки будут небольшими, где-то умеренными. Местами метели. На дорогах будет гололедица от снежного наката. Температура составит около −5...0 градусов, в западных районах воздух прогреется до +3°C. Ветер преимущественно южного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15—20 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Автомобилистам рекомендуют повременить с дальними поездками.