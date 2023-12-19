Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре и метелях

Непогода накроет Южный Урал уже ночью

В среду, 20 декабря, в Челябинской области под влиянием южного циклона разыграется непогода. По данным синоптиков, местами пройдут снегопады и метели, а ветер будет штормовым. ЕДДС-112 Челябинска опубликовала экстренное предупреждение о непогоде.

«Днем 20 декабря на территории Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и метели»,— сообщили в ведомстве.

Непогода ожидается на фоне плюсовых и небольших минусовых температур.

В условиях непогоды водителям следует быть особенно осторожными на дорогах. А если предстоит долгая поездка, лучше ее отложить на более благоприятное время.