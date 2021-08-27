Снежинску дополнительно выделят 43 миллиона рублей на ремонт дорог

Решение было принято во время визита Алексея Текслера в «запретку»

Последний пункт поездки губернатора Алексея Текслера — уже за КПП ЗАТО, это Каслинское шоссе, которое реконструируется с 2018 года. Заодно руководители снежинских дорожников рассказали главе региона о том, что сделано в черте города. За сезон 2021 года в Снежинске освоили 29 млн рублей. Отремонтированы участки улиц Строителей, Васильева, Феоктистова и другие. По словам Игоря Сапрыкина, один из въездов в Снежинск, по улице Строителей, был полностью разрушен, а сейчас туда уже зашли разметчики.

«Дороги после медицины — самый частый вопрос снежинцев. По дорогам, если сравнивать с 2018 годом, надо сказать, что объемы финансирования из регионального бюджета дорожного ремонта, дорожного строительства, эти цифры увеличились в порядка 5 раз. Но этого все равно недостаточно, потому что десятилетиями копились проблемы. Мы сейчас договорились, что помимо тех планов, которые уже в этом году реализованы, еще порядка пяти дорожных объектов сделаем», — рассказал Алексей Текслер.

На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделят 43 миллиона рублей.

Как выяснилось, губернатор и глава договорились ускорить ремонт Каслинского шоссе, который по планам должен был продолжаться до 2023 года. Объемы следующего года (1,65 км) будут перенесены на конец этого сезона, а остававшийся на 2023 год участок Алексей Текслер распорядился закончить к следующему лету. Финансирование область обеспечит, так что главное для Снежинска — оперативно отыграть торги.

Добавим, Каслинское шоссе соединяет Снежинск с дорогой Тюбук — Касли. По шоссе ходят автобусы в близлежащие поселки, а заодно возят спецгрузы ВНИИТФ РФЯЦ имени Забабахина.

На обратном пути Алексей Текслер осмотрел ремонт федеральной трассы М5-Урал, подъезд к Екатеринбургу. Здесь в этом году продолжается расширение «бутылочного горлышка» — сорокакилометрового участка, на котором раньше регулярно возникали затруднения движения. По словам представителя Упрдор «Южный Урал», в 2021 году подрядчик должен был расширить 12-километровый участок от озера Куяш до развязки на Снежинск. Однако по факту будет выполнено на 6 км больше, а в июне — июле 2022 года расширение будет закончено.

«Это очень хорошо, трасса востребована. Я докладывал об этой проблеме с узкой дорогой президенту в 2019 году, и вот мы ее решаем», — отметил губернатор.