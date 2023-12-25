О снегопадах и штормовом ветре предупредили жителей Челябинской области

В регионе продлили экстренное предупреждение

Непогода в Челябинской области усилится: вечером 25 декабря, а также 26 декабря в регионе ожидаются снегопады, сильные метели и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Синоптики областного Гидрометеоцентра опубликовали экстренное предупреждение.

«Вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, сильные гололедные явления, местами сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду»,— сообщили синоптики.

При такой погоде увеличивается количество ДТП, поэтому водителей просят отменить дальние поездки на личных автомобилях во избежание трагедий. Не исключено принятие решений о перекрытии участков трасс.

Южноуральцам рекомендуют быть осторожными и в населенных пунктах: не стоять под деревьями или слабо укрепленными конструкциями и не парковать там свои автомобили. Не стоит прятаться от непогоды и на остановках общественного транспорта.