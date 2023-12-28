Снегопады и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области

День будет нехолодным

Сегодня, 28 декабря, Челябинская область вновь окажется в снежном плену: по данным синоптиков, местами ожидаются снегопады и метели. Осадки пройдут и в Челябинске. Температура воздуха в среднем составит около −5 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около −8°C, днем градусник покажет от −4 до −6°C. Ветер преимущественно юго-западного направления с переходом на северо-восточный 5—10 метров в секунду. Небольшой снег. Гололед.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке −6°C, местами ниже. Температура воздуха днем составит −2…−7 градусов Цельсия, на крайнем юге потеплеет до +1°C. В северных районах региона ожидается небольшой снег, на юге — умеренный и мокрый. В отдельных районах возможны снегопады и метели. Также синоптики обещают гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4—9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Из-за снегопадов в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Водителям сегодня лучше отказаться от дальних поездок.