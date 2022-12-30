Снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Тепла в ближайшее время синоптики не прогнозируют

Сегодня, 30 декабря, в Челябинской области сохранится холодная погода. Также в регионе ожидаются снег и порывистый ветер, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснением и умеренный снег. В утренние часы будет около −18°C, днем температура воздуха установится в пределах от −11 до −13°C. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают небольшой, местами умеренный снег. Утром ожидается около −15°C, местами ниже. Днем столбики термометров поднимутся до минус 8—13 градусов, в низинах прогнозируют до −16°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.