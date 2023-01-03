В Челябинске из-за снегопада временно закрыли два ледовых катка

Покататься на коньках нельзя в парке Терешковой и горсаду Пушкина

Сегодня, 3 января, из-за непогоды в Челябинске временно закрыты для свободного массового катания два ледовых катка. Ограничена работа на один день катки в парке Терешковой и горсаду имени Пушкина, сообщается в телеграм-канале Управления культуры города Челябинска.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в Городском саду им. А. С. Пушкина и детском парке им. В. В. Терешковой сегодня закрыты. Каток в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина работает в штатном режиме», — предупредили горожан в Управлении культуры города Челябинска.

Отметим, что последствия снегопада в Челябинске сегодня устраняют почти две тысячи дорожников. В мэрии предупредили, во время непогоды необходимо соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе снегоуборочной техники, а также не парковать автомобили на проезжей части.