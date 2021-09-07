Путешествие на край света: челябинская семья с ребенком и собаками на машине доехала до Териберки

Семья Митюговых поделилась с ИА «Первое областное» впечатлениями от поездки на Кольский полуостров

Семья Митюговых из Челябинска — бывалые путешественники. Попсовым заграничным курортам и формату «все включено» они предпочитают путешествия по России на собственном автомобиле и в компании двух своих питомцев. В этом году Юлия, Федор, их пятилетний сын Миша и собаки Агата и Волчок отправились в далекое путешествие — в Мурманскую область, поселок Териберка, который многие называют «край света». О том, какой маршрут выбрала семья, во сколько обошлась им эта поездка и что их больше всего поразило на Кольском полуострове, Юлия Митюгова рассказала ИА «Первое областное».

Всего путешествие Митюговых из Челябинска до Териберки заняло 16 дней, из них 11 прошли в дороге с живописными видами. По маршруту Челябинск — Казань — Ногинск — Олонец — Кандалакша — Териберка ребята добирались пять дней. Они проделали путь в 3 800 км.





«Когда мы с будущим мужем только начали встречаться, мы ездили отдыхать на небольшие расстояния — к озерам Челябинской области. Потом у нас появилась первая собака Волчок, а потом и ребенок. Когда Мише исполнилось года три, мы уже начали ездить на более длинные расстояния. Побывали на Алтае, например. Мы тогда очень переживали, как сын перенесет эту поездку, но все было нормально. „Накатали“ до Алтая 6 тысяч километров туда и обратно и поняли, что, значит, сможем потянуть и поездки еще дальше. Ограничены мы только количеством отпускных дней»,— рассказывает Юлия.

В прошлом году в семье Митюговых появилась вторая собака. Как признается Юлия, обзаводиться новым питомцем семья не планировала, но отказаться от животного просто не смогла. Ребята помогают приютам, и однажды собаку, которая пострадала в ДТП и требовала ухода, взяли к себе на передержку. Четыре месяца Агате искали новую семью, но после того как поиски не увенчались успехом, она осталась у Митюговых. В поездку на Териберку они поехали уже с Агатой и тоже переживали, как собака вынесет такую долгую дорогу. Но, к счастью, все прошло хорошо.





«С прошлого года, когда мы побывали на Алтае, у меня появилась идея рвануть еще дальше. Но куда? Я вспомнила, что 10 лет назад я была в Мурманской области. В студенчестве я подрабатывала проводницей в летних отрядах и мне посчастливилось там побывать. Это была самая крайняя точка, где я была, мне так понравилось! Всегда хотелось туда вернуться — увидеть своими глазами Баренцево море, эти пейзажи. И в этом году я сказала мужу: „Поехали в отпуск в Териберку“. Он легкий на подъем, поэтому практически сразу согласился, и в машине у нас обычно все необходимое сложено, чтобы можно было взять и поехать куда-то.

Это решение было спонтанным, мы не готовились к дальней поездке, успели только машину в порядок привести. Единственное, что я сделала заранее, — это забронировала отель в Териберке. Потому что это все-таки север и спать в палатке, как мы это можем делать по пути к крайней точке, не получится. Средняя температура летом там обычно 15 градусов, ночью холоднее. И мы столкнулись с тем, что там мало мест, где можно остановиться с питомцами, но они есть».

Можно было выбрать разные маршруты, как добраться до «края света». Через Пермь, Вологду и так далее. Наши герои выбирали наиболее короткий и интересный для себя. На нем были платные участки дорог — объездные дороги Москвы и Санкт-Петербурга — и они благодаря этому сэкономили почти четыре часа.





«Кажется, что это ерунда. Но когда ты пять дней за рулем, это ощутимо. Из Челябинска мы сперва доехали до Казани. Остановились на берегу Волги — напротив острова Свияжск. Это была обычная поляна с холмами, мы там были одни. Заночевали в палатке и на следующий день доехали до Ногинска. Около Москвы сложно найти кемпинг, чтобы не нужно было отдаляться от маршрута. Там мы тоже устроили стоянку на ночь в лесу около речки.

Третий день в пути — мы поехали от Ногинска по объездным дорогам и добрались до Карелии. Не доезжая до Петрозаводска, мы остановились в деревне Верхние Олонцы. Там нашли безлюдное озеро Белое, поставили палатку и также спокойно отдохнули. Нет такого ажиотажа, как на Тургояке или Аргазях.

Нам казалось, что мы сейчас приедем в Карелию — край озер, вставай на берегу любого из них. На самом деле там очень много заболоченных мест и, если ты не знаешь, куда проехать, ты просто застрянешь на машине. Что нам очень понравилось — северное направление по России ориентировано на отдых с собаками, тут отношение к ним при размещении как к члену семьи. По Уралу все же мало dog-friendly-мест. Я считаю, что это „фишка“ этих мест и тем, кто любит путешествовать со своими животными, можно взять это на заметку.

После Карелии мы уже поехали до Мурманской области и оказались в прекрасном городе, где давно хотели побывать, — Кандалакше, она стоит на берегу Белого моря. По Мурманской области, когда едешь, она похожа на Урал: там тоже горы, леса, но при этом есть море. В Кандалакше нам подсказали место для стоянки с палаткой на берегу Белого моря. И этот вид, который мы увидели, — он ни с чем не сравним. И мы там были одни — красота».





От Кандалакши до Териберки ехать примерно пять часов. До Мурманска еще нормальная дорога, а после — разбитый асфальт, признаются ребята. Последние километров 30 до Териберки — это песчаная дорога.

«Обещают, что в ближайшие годы построят и дорогу от Мурманска до Териберки. Вообще поселок, можно сказать, получил вторую жизнь после выхода фильма „Левиафан“. Туда поехали туристы. Многие летают до Мурманска на самолете и на месте заказывают машину до Териберки. У нас с собой животные и сдавать их в багаж мы не хотели, это наши члены семьи. В Териберке нас уже ждали на турбазе, где готовы были разместить с собаками. Три дня мы были на Кольском полуострове. Мне кажется, людям безумно повезло, что они там живут. Не знаю, конечно, как им приходится там зимой, представляю, что им холодно. Но там люди другие, они открытые, добродушные. Хотя кажется, что на севере люди должны хмурыми всегда ходить, наверное, но это совсем не так. Саму Териберку мы увидели нетипичной — там была жара 30 градусов. Мы набрали с собой теплых вещей, боялись замерзнуть. А на самом деле приехали и плескались в Баренцевом море. Именно плескались, а не купались, потому что вода там была ледяная. Местные сказали, что такая жара у них часто бывает, просто непродолжительное время», — отметила собеседница.

Семья хотела посмотреть на китов, косаток и дельфинов. Тут проводят экскурсии на яхтах. За три часа от 8 тысяч рублей такая прогулка. Но в первый день не было свободных яхт, а во второй день погода уже подвела — море заштормило.





«Мы оделись в куртки, погода была как на Урале в октябре, и даже не верилось, что еще вчера здесь было +30. В открытом Баренцевом море мы так и не побывали, гештальт остался незакрытым. Но сюда еще обязательно вернемся. Раз уж так вышло, решили изучать окрестности пешком — повсюду песок и камни, без машины удобнее. К слову, джипов я видела немного, в основном люди едут сюда на обычных машинах низких. Есть каршеринг и на более проходимых машинах можно забраться еще в массу интересных мест», — говорит Юлия.

Кольский полуостров — то место, где досуг себе туристы организуют сами, за исключением выхода в море на яхтах. Ждать здесь высокого сервиса и анимации не стоит. Не попав в открытое море, семья Митюговых отправилась гулять по Териберке и нашла пляж, который в народе прозвали «Драконьи яйца».





«Там огромные булыжники, их море „выплюнуло“ на берег с невероятной силой. По ним сложно карабкаться, но пляж выглядит безумно красиво. Там же недалеко есть Батарейский водопад. Там очень живописно, открывается панорама на море. Есть куча песчаных пляжей, на которых нет ни души. Такое раздолье! Но есть одна неприятность — летом там много мошек. Лучше об этом заранее побеспокоиться и взять с собой репелленты.

В Териберке есть один большой ресторан на берегу моря и есть несколько кафе. Из местной еды можно отведать крабов, морских ежей, гребешков. Средний чек покушать без деликатесов втроем — полторы тысячи рублей. Супермаркетов там нет, есть обычные поселковые магазинчики, где можно купить самое необходимое. Стоимость продуктов чуть выше, чем на Урале, есть безнал. А вот заправиться там негде. Можно заправиться в Мурманске и взять с собой канистру либо покупать у местных бензин 92-й — стоит 100 рублей за литр».





Сейчас из разных регионов на «край света» пробуют делать авторские туры. Но Митюговы признаются, что не очень любят большие группы, к тому же с ними всегда животные. Поэтому отпуск с ребенком и собаками на машине для них оказался оптимальным вариантом.





«К сожалению, отпуск не резиновый, спустя три дня в Териберке мы поехали домой. На обратном пути мы добирались в более спокойном режиме, не спешили. На сутки мы задержались в Мурманской области, два дня провели в Карелии, два дня в Ленинградской области — на Финском заливе, и три дня мы добирались через Казань, Уфу. В Карелии мы побывали на месте потухших вулканов и в горном парке Рускеала. Заранее купили билеты на ретропоезд „Рускеальский экспресс“, и мы с Мишей поехали на нем до парка. Сын сказал, что это „Хогвардс-экспресс“, у него впечатление от этой поездки очень яркое осталось. Сам парк мне показался похожим на челябинский городской бор с карьерами. Мурманская область на меня произвела большее впечатление, чем Карелия, если честно. Затем у нас была еще остановка на Финском заливе, мы прогулялись по Выборгу и поехали до Челябинска уже тем же маршрутом», — рассказала Юлия.

