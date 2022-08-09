Следующий форум «УТРО» примет Челябинская область

Алексей Текслер оценил инициативы молодежи, собравшейся на съезде в ХМАО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в работе форума молодежи «УТРО» в Ханты-Мансийске. Вместе с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой он осмотрел образовательные и арт-площадки, посетил презентацию итоговых продуктов форума и оценил проекты молодежи на стратегической сессии, передает пресс-служба правительства региона.

«УТРО» — это форум молодежи УрФО. В 2022 году участников съезда встречает Ханты-Мансийск. Впервые в нем принимает участие молодежь из подшефных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

Форумчане собираются на экспертные сессии, лекции и другие образовательные мероприятия. Также в рамках форума проходит грантовый конкурс от Росмолодежи.

Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии, где участники представили итоговый продукт своей работы, — предложения по формам и условиям поддержки детских и молодежных общественных объединений. Результаты будут направлены в рабочую группу Комитета Госдумы по молодежной политике.

«У нас замечательная молодежь. Ребята с одной стороны очень серьезные темы поднимают: изменения законодательной базы, которая помогала бы развивать молодежные движения, ну и плюс много разных интересных проектов, которые родились прямо здесь, потому что ребята общаются, обмениваются идеями, мыслями. И эти проекты будут реализовывать в наших регионах, в частности, в Челябинской области», — отметил Алексей Текслер и анонсировал, что форум в следующем году пройдет в Челябинске.

Глава региона поделился своими впечатлениями и от общения с ребятами из Донецкой народной республики. Это шестеро участников из Ясиноватой и Волновахи. После форума они посетят Челябинск, где познакомятся с инфраструктурой молодежной политики города, а также местами культуры и отдыха области.

«Очень понравилось общение с ребятами из Донбасса. У них есть живой интерес к нашей стране, и это здорово, что мы вместе», — отметил Алексей Текслер.

Делегацию Челябинской области представляют 70 человек. глава региона встретился с ними и ответил на вопросы молодых южноуральцев. Одно из предложений участников — провести в Челябинской области форум, который объединит иностранных обучающихся Урала, а также отдельный грантовый конкурс в сфере образования и научно-просветительской деятельности.

Молодые люди поинтересовались у губернатора, какие он ставит перед собой вызовы на ближайшие два года, какие личные и профессиональные качества необходимы, чтобы быть в команде Алексея Текслера.

Напомним, сегодня Челябинская область представила бизнес-миссию в Ханты-Мансийске.