Челябинская область представила бизнес‑миссию в Югре

Губернатор Алексей Текслер обсудил сотрудничество в промсекторе и IT‑отрасли с коллегами из соседнего региона

В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня, 9 августа, открылась бизнес-миссия Челябинской области. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале рассказал, насколько важно для регионов наращивать сотрудничество в промышленном секторе, социальной сфере и даже в авиасообщении.

Алексей Текслер отметил, что период санкционного давления — это время для того, чтобы стать сильнее.

«Важно сохранить набранные темпы развития, чтобы у наших предприятий были заказы, а у людей работа и зарплата. Постоянно ищем новые рынки сбыта продукции, выстраиваем новые кооперационные связи. В том числе с соседними регионами», — уточнил губернатор.

Вместе с губернатором в Югре работают руководители промышленных предприятий. Они обсуждают импортозамещение, производственные возможности Южного Урала. В составе деловой делегации: Челябинский завод электрооборудования, «ЭлМетро-Инжиниринг», завод «СпецАгрегат», «Интрафит», «Интерсвязь», НПО «Электромашина», «Нефть-Сервис», Челябинский компрессорный завод, автозавод «Урал», «Спецмаш», «ДСТ-Урал», Южноуральский арматурно-изоляторный завод.

«Сейчас межрегиональная кооперация — один из важнейших залогов успешного развития предприятий. А у нас серьезный потенциал взаимного сотрудничества. Челябинская область — промышленно развитый регион. Мы можем производить практически любую номенклатуру. Это касается и обрабатывающих производств, и строительных материалов, продуктов питания, современных инновационных продуктов и оборудования», — отметил Алексей Текслер во время открытии бизнес-миссии.

Главы регионов подписали документы о сотрудничестве, в их числе — план мероприятий по реализации Соглашения между правительствами ХМАО и Челябинской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022-2024 годы.

Также Алексей Текслер отметил, что, кроме наращивания сотрудничества в промсекторе, есть и другие направления, где Челябинская область и ХМАО будут укреплять отношения. Речь идет об отрасли IT, социальной сфере, культуре и многом другом.

По словам Алексея Текслера, отдельным вопросом вынесено развитие авиасообщения.

«Миссия в ХМАО не последняя. Продвигаем интересы наших предприятий на всех уровнях власти, за рубежом, в других регионах. Предприятия приглашаю активно участвовать, показывать себя, свою продукцию и достижения. Такая работа приносит результаты», — резюмировал глава региона.

Своими впечатлениями поделилась и губернатор Югры Наталья Комарова в личном телеграм-канале.

«Создаем условия для формирования бизнес-сообществ, сообществ граждан в целях развития Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, России. Видим большие плюсы в этом отношении и для производителей, и для потребителей», — отметила она.

По словам экономиста Сергея Гордеева, у Челябинской области и ХМАО большой потенциал для развития сотрудничества. Южный Урал — крупнейший в стране поставщик продукции металлообработки для севера, в первую очередь, труб для нефтегазового сектора. Отдельно эксперт отметил важность развития транспортного сообщения между регионами.

«ХМАО во многом живет за счет привлечения рабочей силы вахтовым методом. Много работников едут и из Челябинской области. Развитие авиасообщения полезно обоим регионам. В Челябинскую область, например, возвращаются люди с деньгами, которые вовлекаются в нашу экономику»,— прокомментировал ИА «Первое областное» Сергей Гордеев.