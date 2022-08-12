Скоростной поезд Челябинск — Екатеринбург запустят в ноябре 2022 года

Ежегодный пассажиропоток составит более 50 тысяч пассажиров

Скоростной поезд между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать с середины ноября 2022 года, сообщили ИА «Первое областное» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Перевозки будут осуществлять на дизель-поезде РА3 «Орлан» по неэлектрифицированному пути через Верхний Уфалей.

Напомним, что о развитии железнодорожного сообщения между двумя регионами губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Свердловской области Евгений Куйвашев договорились на выставке «Иннопром-2022».

«Это первый шаг. Мы договорились с РЖД, что будем еще ускорять этот маршрут. Необходима будет модернизация путей и контактной сети. На отдельных участках ее сейчас вообще нет. Этот маршрут станет более комфортным. В дальнейшем это направление будет совершенствоваться», — прокомментировал заключенное соглашение Алексей Текслер.

Дорога до Екатеринбурга на «Орлане» займет у челябинцев 3 часа 56 минут. Протяженность маршрута — 247 километров. Поезд будет делать по пути четыре остановки: на остановочном пункте 236 км (ТРК «Фиеста» в Челябинске), в Аргаяше, Кыштыме и Верхнем Уфалее.

В областном Миндортрансе ожидают, что каждый год поезд будет перевозить более 50 тысяч пассажиров.

Поезд РА3 «Орлан» с 2019 года выпускается на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах. Состав включает три вагона, оснащенных системой климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок и экологически чистыми туалетами. Вместимость поезда — 606 человек.