Скончался актер Михаил Кокшенов

Смерть артиста подтвердила его супруга.

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В Москве в возрасте 84 лет скончался советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. О смерти артиста сообщила поэт Любовь Воропаева. Позднее информацию подтвердила супруга Михаила Кокшенова Наталья Лепехина.



«Скончался, да, вчера поздно вечером, в больнице», — сообщает РБК со ссылкой на супруг Кокшенова.

По данным телеграм-канала 112 Михаил Кокшенов умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Последние полгода актер и режиссёр боролся с тяжёлой болезнью.

Михаил Кокшенов — уроженец Москвы. До начала актерской карьеры он освоил профессию инженера. Затем поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. В театральной карьере Кокшенова — работа в театре имени В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Фильмография артиста насчитывает более сотни фильмов. Зрителям Михаил Кокшенов известен по ролям в картинах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Ширли-мырли».