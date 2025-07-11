Сколько стоит отремонтировать велосипед и самокат в Челябинске

Мы узнали расценки на самые популярные виды работ

В современном городе все больше людей выбирают активный образ жизни и передвигаются на велосипедах, на самокатах. Мы решили узнать, насколько дорого будет стоить ремонт этих транспортных средств, если что-то выйдет из строя.

Ремонтом велосипедов и самокатов в Челябинске занимаются крупные мастерские, такие как «ВелоМастер», «Самокат-Ремонт», так и частные мастера, предлагающие услуги на «Юле» и «Авито».

Спектр услуг предлагают широкий: от замены шин и регулировки переключателей до полной диагностики и настройки механизмов. У электросамокатов даже меняют программное обеспечение.

Стоимость ремонта велосипеда в Челябинске варьируется от 200 до 5000 рублей в зависимости от сложности и запчастей. Самокаты требуют более дорогого обслуживания, особенно электросамокаты, цена за ремонт аккумулятора или электросистемы может достигать 15 000 рублей.

Время ремонта обычно не превышает трех-четырех дней. Мелкий ремонт могут сделать и в тот же день, что позволяет быстро вернуть транспорт в рабочее состояние. В итоге это зависит от объема работ и наличия запчастей.

Ниже приводим цены на самые популярные виды ремонта.

Велосипеды:

Диагностика: 300 руб. — 1000 руб.

Замена шин: 500 руб. — 2000 руб.

Тормоза, замена и настройка: 300 руб. — до 2500 руб.

Замена цепи: 200 руб. — 1200 руб.

Полный ремонт: 2000 руб. — 5000 руб.





Самокаты:

Диагностика: 300 руб. — 1200 руб.

Замена аккумулятора: 3000 руб. — 15 000 руб.

Ремонт электросамоката: 2000 руб. — 25 000 руб.

Замена тормозных систем: 500 руб. — 5000 руб.

Обновление программного обеспечения: 1000 руб. — 5000 руб.

Как должен быть экипирован идеальный велосипедист, читайте в отдельном материале.

Автор: Екатерина Распопова