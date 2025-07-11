Как должен быть экипирован идеальный велосипедист в Челябинске

Снижаем риски получения травм

Летом растет популярность велосипеда как вида транспорта. Но, садясь за руль, многие забывают, что любая дорога таит опасность. Поэтому у велосипедиста должна быть хорошая экипировка.

Андрей Лаптев, путешествующий по разным городам России на велосипеде более 25 лет, рассказал телеканалу «Урал 1», как экипирован его транспорт.

«Для обозначения себя на дороге нужен фонарь. Его должны видеть те, кто едет за вами. А фары помогут вам видеть, куда едете вы», — рассказывает Андрей.

Аварийных светильников на велосипеде Андрея нет, поэтому он показывает остановку поднятой вверх рукой, а повороты — вытянутой рукой в сторону.

Поворачивать голову во время движения опасно, поэтому Андрей использует специальные зеркала заднего вида на шлеме. У него также есть зеркала, которые крепятся на руль.

На раме велосипеда Андрея — насос. Также установлены светоотражатели: белый — спереди велосипеда, оранжевые — по бокам и красный — сзади.

На руле — звонок.

Сам велосипед обязательно должен быть исправен. Опасно ездить со сломанными тормозами или недостаточно упругими колесами. Дыру в колесе легко обнаружить, если погрузить камеру в воду: из дыры будет выходить воздух.

Одежда велосипедиста не должна волочиться по земле и запутываться в педалях. На ней также стоит разместить светоотражающие элементы. Для дополнительной защиты нужно надевать шлем, велосипедные перчатки и очки. Не стоит использовать во время езды наушники, которые полностью блокируют посторонние звуки.

Напомним также о громких ДТП с велосипедистами за последний год. В Челябинской области родители требуют 20 млн рублей компенсации за гибель сына-велосипедиста. В Чебаркуле 30-летний велосипедист погиб под колесами автомобиля «Фольксваген-Поло».