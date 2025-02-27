Сколиоз и плоскостопие чаще всего выявляют на детских медосмотрах в Челябинской области

В прошлом году врачи осмотрели более 700 тысяч детей

Более 1,1 миллиарда рублей из бюджета ТФОМС были потрачены в прошлом году на детские медосмотры. Более 700 тысяч детей получили компетентное заключение медиков, сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Детей осматривали педиатры и более десяти узких специалистов, в том числе хирурги, офтальмологи, неврологи, ортопеды-травматологи, оториноларингологи, детские психиатры, стоматологи.

«Ранговые места по выявленной патологии занимают патология опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие), болезни глаз (миопия, гиперметропия) и болезни системы кровообращения (дополнительные хорды, пролапс митрального клапана, нарушение ритма)», — замечают в пресс-службе.

По результатам медосмотра врачи определяли группу здоровья и медицинскую группу для занятий физкультурой.

В 2025 году пройти медосмотр по полису ОМС также смогут еще 700 тысяч детей.

Между тем сертификат на реабилитацию детей-инвалидов в Челябинской области подорожал до 108 тысяч рублей.