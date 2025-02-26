Сертификат на реабилитацию детей-инвалидов в Челябинской области подорожал до 108 тысяч рублей

Оформить документ сегодня можно на «Госуслугах»

В 2025 году максимальная стоимость сертификата на реабилитацию детей-инвалидов выросла до 108 тысяч 160 рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Воспользоваться государственной помощью можно один раз в год. Родители сами определяют, какую меру социальной поддержки они хотят получить — сертификат или компенсацию. С начала этого года 166 семей в Челябинской области получили сертификаты и 70 семей — компенсацию.

«Если родители выбирают компенсацию, то вначале они сами оплачивают услуги по реабилитации ребенка-инвалида, а затем получают возмещение из областного бюджета. Если родители выбирают сертификат, то оплачивать ничего не нужно, средства будут направлены непосредственно организации, предоставившей услуги», — отмечают в пресс-службе.

Оформить сертификат можно на «Госуслугах».