В 2025 году максимальная стоимость сертификата на реабилитацию детей-инвалидов выросла до 108 тысяч 160 рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Воспользоваться государственной помощью можно один раз в год. Родители сами определяют, какую меру социальной поддержки они хотят получить — сертификат или компенсацию. С начала этого года 166 семей в Челябинской области получили сертификаты и 70 семей — компенсацию.
«Если родители выбирают компенсацию, то вначале они сами оплачивают услуги по реабилитации ребенка-инвалида, а затем получают возмещение из областного бюджета. Если родители выбирают сертификат, то оплачивать ничего не нужно, средства будут направлены непосредственно организации, предоставившей услуги», — отмечают в пресс-службе.
Оформить сертификат можно на «Госуслугах».