Сходы трамваев в Челябинске объяснили аномальными холодами

Тридцатиградусных морозов не выдержал даже металл

Два из трех сходов трамвайных вагонов, которые произошли в Челябинске 9 января, были связаны с низкой температурой воздуха в тот день. Еще один сход произошел из-за постороннего предмета в желобе трамвайных путей. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, что утром 9 января на перекрестке улиц Российской и Труда сошли с рельсов два трамвая. Оба — при повороте на ЧГРЭС.

Согласно комментарию, предоставленному ИА «Первое областное» министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, первый сход произошел по причине недоведенной стрелки из-за низкой температуры воздуха. Второй сход также был связан с морозом — от холода лопнула тяга стрелочного перевода.

В тот день произошел еще один сход трамвайного вагона на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. Инцидент случился из-за постороннего предмета в желобе трамвайных путей.

Ранее частые сходы вагонов на одних и тех же участках объясняли крайне неудовлетворительным состоянием путей. В Миндортрансе сообщили, что в прошлом году в Челябинске было отремонтировано 7 километров трамвайных путей. В 2023 году планируется отремонтировать еще 13 километров.