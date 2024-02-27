СК решает вопрос о возбуждении дела после падения ледяной глыбы во дворе в Пласте

От осколков льда пострадала пенсионерка

В Пласте начата доследственная проверка по факту падения ледяной глыбы рядом с пожилой женщиной во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», инцидент произошел у дома 6 на улице Строителей: пенсионерка сидела на скамейке у подъезда, когда с крыши сошла ледяная масса, упавшая на соседнюю лавку.

«В ходе проверки, организованной по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — „Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“, будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории, по итогам — принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Добавим, санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы сроком до 10 лет.