В Пласте упавшая с крыши льдина задела женщину

Снежная глыба упала в сантиметрах от пенсионерки

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В Челябинской области из-за потепления до плюсовой температуры с крыш зданий массово начали сходить сосульки и снег. В Пласте упавшая глыба чуть не накрыла женщину, сидевшую на лавке у подъезда, передает газета «Знамя Октября».

Осколки сошедшей лавины прилетели в ногу пострадавшей и полностью разломали соседнюю скамью. О похожих происшествиях сообщают и в Карталинском районе: там сорвавшийся с крыши лед оборвал провода, идущие к дому 51 на улице Железнодорожной.

В единой диспетчерской службе Челябинска напомнили о бдительности во время оттепели. Южноуральцев просят обходить опасные участки стороной и сообщать о сосульках и снежных глыбах в управляющие компании.