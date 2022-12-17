В больнице Челябинска умерла 26-летняя беременная женщина и ее ребенок

У челябинки внезапно поднялась высокая температура

В Челябинске в родовом отделении городской клинической больницы № 9 умерла 26-летняя женщина, находившаяся на девятом месяце беременности. Ребенка пациентки также спасти не удалось. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, у женщины возникло неуправляемое осложнение беременности с сопутствующей ОРВИ.

ЧП произошло в минувшую пятницу. У матери двоих детей поднялась высокая температура и началась тошнота. Женщину отвезли в больницу, где ей дали необходимые лекарства для снижения температуры, взяли анализы, а также осмотрели. Несмотря на принятые меры, спасти челябинку не удалось: к вечеру женщина скончалась в больнице.

«Зарегистрирован случай летального исхода пациентки по клиническим данным, связанный с развитием внезапного неуправляемого осложнения беременности. Были предприняты все исчерпывающие меры, медицинская помощь оказывалась в полном объеме, лечение проводилось в соответствии с диагностированным осложнением и сопутствующей острой респираторной вирусной инфекцией. Министерство здравоохранения Челябинской области приносит глубочайшие соболезнования родственникам»,— прокомментировали в ведомстве.

Известно, что у женщины остался супруг с двумя сыновьями.

В следственном управлении СК России по Челябинской области пообещали прокомментировать информацию позже.