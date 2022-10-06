Сиротам и переселенцам Агаповского района вручили ключи от новых квартир

Новоселы будут жить в домах блокированной застройки

В Агаповке сдали в эксплуатацию квартиры для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агаповского района.



В этом году муниципалитет получил из областного бюджета 15 миллионов рублей на покупку жилья детям-сиротам. С помощью инвестирования в строительство было приобретено девять домов блокированной застройки для девяти нуждающихся. В домах метражом около 36 «квадратов» подведены индивидуальное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Новоселы получают квартиры по договору соцнайма, а через пять лет смогут оформить недвижимость в собственность.



Еще семь домов построено и приобретено по областной программе для жителей поселка Приморского, чье жилье было признано ветхо-аварийным. На это областной бюджет выделил 28,7 миллиона рублей. В программу переселения включены 96 квартир района, но пока в райцентр из Приморского решили перебраться семь семей.



Напомним, в Челябинской области 22 сироты получат квартиры в новом жилом комплексе «Конфетти». Мэрия Миасса выделила на жилье 32 миллиона рублей.