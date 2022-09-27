В Челябинской области 22 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставят квартиры в новом жилом комплексе «Конфетти» Сосновского района. Дом уже сдан, и сотрудники управления имущественных отношений Миасса уже произвели их приемку у застройщика. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе местной мэрии.
«Квартиры предоставляются в новом ЖК рядом с Челябинском. Для этих целей в 2021 и 2022 годах администрацией Миасса были заключены два муниципальных контракта на приобретение 22 квартир посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на общую сумму порядка 32 миллионов рублей. Указанные квартиры будут предоставлены до конца текущего года», — рассказали в администрации Миасса.
Согласно контрактам передача квартир от застройщика муниципалитету должна была произойти не позднее 31 декабря 2022 года. Однако застройщик — ООО СЗ «ИКАР-СТРОЙ» — досрочно исполнил свои обязательства.
«Квартиры предоставляются в новом ЖК рядом с Челябинском. Для этих целей в 2021 и 2022 годах администрацией Миасса были заключены два муниципальных контракта на приобретение 22 квартир посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на общую сумму порядка 32 миллионов рублей. Указанные квартиры будут предоставлены до конца текущего года», — рассказали в администрации Миасса.
Согласно контрактам передача квартир от застройщика муниципалитету должна была произойти не позднее 31 декабря 2022 года. Однако застройщик — ООО СЗ «ИКАР-СТРОЙ» — досрочно исполнил свои обязательства.