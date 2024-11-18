Синоптики рассказали, откуда в Челябинске аномальное потепление на 15 градусов в ноябре

Плюсовые температуры — «заслуга» атлантического воздуха и глобального потепления

Обычно в ноябре в Челябинской области средняя температура воздуха — около −7 градусов. В этом году последний осенний месяц выдался аномально теплым: в последние дни температура в ряде районов поднимается до +6 градусов. И это на 13 градусов выше нормы. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, очень высокие температуры сейчас зафиксированы по всей стране. И причин несколько.

«Очень высокие температуры сейчас вообще на всей территории страны. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, а когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация»,— рассказал Роман Вильфанд.

Теплый воздух уже начал добираться до уральских регионов и дальше. Как результат — температуры выше нормы на 12—15 градусов. До Якутии настолько высокие температуры еще не добрались, но, по словам главного синоптика страны, и там аномалии не за горами.

«В последующем такая ситуация будет наблюдаться в центре Якутии, аномалии будут достигать 16—20 градусов. Температура будет повышаться именно с переносом этих теплых атлантических масс»,— добавил Вильфанд.

Предстоящая неделя в Челябинской области снова выдастся теплой. Синоптики хоть и обещают отрицательные температуры, но минус будет небольшим и в ряде районов температура опустится только к концу недели.