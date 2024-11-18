В Челябинскую область вернутся минусовые температуры на предпоследней неделе ноября

Осадков будет мало

Новая неделя в Челябинской области стартует с аномального тепла. Ближе к выходным в регион вернутся отрицательные температуры, но минус будет небольшим. Подробнее о погоде с 18 по 24 ноября — в нашем материале.

«Регионы Урала окажутся в области малоподвижного антициклона, поэтому только в отдельные дни местами возможен небольшой снег. В первые дни еще будет сравнительно тепло, а во второй половине периода станет на 2—3 градуса прохладнее»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске в понедельник и вторник будет до +4 градусов и переменная облачность. В среду пройдет снег с дождем, температура воздуха снизится до +1 градуса. До конца недели — без осадков, температура будет от 0 до −1 градуса.

На юге региона в первой половине недели будет около +3 градусов, в среду также пройдет слабый снег, после чего температура начнет понижаться и к выходным опустится до −4 градусов.

В горных районах в начале и в конце недели температура будет плюсовой, а в середине недели пройдет снег и похолодает до −2 градусов.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочный прогноз — предварительный. Поэтому следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.