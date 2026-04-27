Синоптики рассказали, дойдут ли до Челябинска московские снегопады

Что ждет южноуральцев в ближайшие дни

Сегодня, 27 апреля, Москву накрыл сильный снегопад. По сообщениям синоптиков, к середине дня уже выпала половина месячной нормы осадков, а высота снежного покрова достигла 12 сантиметров и побила рекорд 55-летней давности. На дорогах наблюдаются затруднения, некоторые парки закрыты для посещения. Доберется ли стихия до Челябинской области? Журналист ИА «Первое областное» узнала у синоптиков областного Гидрометеоцентра.

«Московский снег до Южного Урала точно не дойдет. Циклон, уже такой обширный, расположился над европейской территорией России. На Урал он будет влиять, но теплой своей частью. А над Москвой и северо-западными районами России сейчас холодная его часть»,— уточнила начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

До Челябинской области дойдет только атмосферный фронт, связанный с этим циклоном. Уже во вторник, 28 апреля, он принесет в регион осадки в виде дождя.

Что касается температуры, то самым теплым днем на этой неделе выдастся понедельник. После прохождения атмосферного фронта температура воздуха немного снизится из-за распространения более холодной воздушной массы.

«В ночные часы ожидается около +3 градусов, в дневные — не выше +14 градусов»,— уточнила синоптик.

