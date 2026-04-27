Атмосферные фронты будут дирижировать погодой на Южном Урале в конце апреля

Жителей Челябинской области ждут небольшие дожди и перепады температур

Стабильного тепла в Челябинской области в конце апреля — начале мая не предвидится, предупредили синоптики. На погоду продолжат влиять атмосферные фронты, которые не дадут установиться теплой и солнечной погоде. Периодически будут идти дожди, а температура будет то подниматься до +18 градусов, то опускаться до +10. Подробнее о погоде с 27 апреля по 3 мая — в материале ИА «Первое областное.

«Погодой дирижирует обширный тропосферный циклон на севере Европы. Урал на его восточной периферии, в пределах досягаемости атмосферных фронтов. Осадков на новой неделе ожидается немного, выпадать они будут в основном в виде дождя, лишь в ночное время в горах местами с мокрым снегом»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске небольшой дождь ожидается лишь во вторник, 28 апреля, в остальные дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Температура составит +13…+16 градусов. Теплее всего будет в начале недели.

На севере области осадки ожидаются во вторник, а также в выходные дни. Самым теплым днем будет понедельник: воздух прогреется до +15 градусов. Затем до конца недели градусники покажут до +10…+12 градусов.

Наиболее неустойчивой погода ожидается на юге: дожди там пройдут во вторник и четверг, а температура воздуха будет варьироваться в пределах от +9 до +16 градусов.

Напоминаем: долгосрочный прогноз на неделю — предварительный. Наиболее точные прогнозы синоптики составляют на три дня.