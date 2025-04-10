Синоптики назвали оптимальный срок начала посевной на Южном Урале

По прогнозам, тепла растениям этим летом должно хватить

Агрометеорологи Челябинской области назвали даты, наиболее благоприятные для вывода в поля техники и старта посевной кампании, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги областного агрономического совещания.

Прогноз сроков начала посевной — последняя пятидневка апреля — первая пятидневка мая.

По словам агрометеоролога Вероники Курочкиной, в мае температура и осадки ожидаются в пределах нормы, в июне — температура на 1 градус ниже нормы, осадки — в пределах нормы, в июле и августе ожидается дефицит осадков и температура в пределах нормы, а в сентябре — температура на 1 градус ниже нормы.

«По предварительным расчетам, в среднем по Челябинской области сумма положительных температур за период активной вегетации растений будет находиться в пределах 2000—2150 градусов. Это в пределах нормы или на 50—100 градусов выше нормы, то есть можно сказать о том, что тепла должно хватить для созревания всех культур», — рассказала агрометеоролог Вероника Курочкина.

Она добавила, что запасы продуктивной влаги к началу полевых работ в метровом слое почвы ожидаются хорошие — 120—160 миллиметров.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что южноуральским аграриям поставили задачу увеличить в 2025 году объемы производства.