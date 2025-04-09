Южноуральским аграриям поставили задачу увеличить объемы производства

Готовность к посевной кампании — 2025 обсудили на областном агрономическом совещании

Завершение подготовки к посевной, проведение всех работ в оптимальные агрономические сроки, а также увеличение объемов производства — такие задачи поставили перед южноуральским аграриями на областном агрономическом совещании, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По словам заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в 2025 году в регионе планируется произвести не менее 2 миллионов тонн зерна, 116,5 тысячи тонн картофеля, 36,1 тысячи тонн овощей открытого грунта, заготовить не менее 30 тысяч центнеров кормовых единиц для отрасли животноводства.

«В текущем году в регионе общая посевная площадь составит 1 миллион 858,7 тысячи гектаров, в том числе зерновых культур — 1 333 тысячи га, масличных — 278,5 тысячи гектаров», — обозначил министр.

Для проведения полевых работ в оптимальные агрономические сроки до начала массового сева нужно завершить проверку семян.

«В отличие от прошлого года в этом году семена зерновых культур — полностью собственного производства, 247,6 тысячи тонн. Приобретаются отдельные партии только для сортосмены. Кроме того, показатели посевных качеств семян выше прошлогодних: по зерновым — на 11%, по масличным — на 40%. Также осенью полностью были заготовлены семена картофеля (17,8 тысячи тонн); создан значительный запас семян масличных культур (более 8,5 тысячи тонн); идет приобретение семян овощей и гибридов сельхозкультур, которые не производятся в области», — отметил Алексей Кобылин.

К выходу в поле уже подготовлено 95% всей техники: почти 9 тысяч тракторов, 4,5 тысячи сеялок, около 2 тысяч культиваторов, более 5 тысяч почвообрабатывающих орудий. Министр напомнил, что вся техника, которая выходит в поля, должна пройти техосмотр.

Идет плановая закупка горюче-смазочных материалов — приобретено более 78% от потребности (39,2 тысячи тонн из 50 необходимых).

Также в рабочем режиме, с опережением, идет перечисление субсидий. До 1 мая до аграриев будет доведено 50% средств федерального бюджета. На сегодня сумма составляет около 400 миллионов рублей.