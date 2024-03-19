Сильный гололед ожидается на Южном Урале из‑за 30‑градусных перепадов температур

Сотрудники ГИБДД рекомендуют отменить дальние поездки на личных авто

В ближайшие несколько дней в Челябинской области установится неблагоприятная погода: ночью местами температура воздуха будет опускаться до −20 градусов, а днем подниматься до +8 градусов. Из-за таких перепадов на дорогах образуется гололед. В областной Госавтоинспекции водителей призвали быть осторожными на дорогах.

«Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров и по возможности откажитесь от дальних поездок»,— сообщили в управлении.

Осторожными следует быть и пешеходам во избежание падений и получения травм.

Ранее в администрации Челябинска сообщили, что в ближайшее время начнут обрабатывать дворы и тротуары пескосоляной смесью.