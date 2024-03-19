Дворы и тротуары в Челябинске обработают противогололедными материалами

В городе установился опасный температурный режим

Жители Челябинска начали жаловаться на скопление воды во дворах из-за интенсивного таяния снега днем, а также на образование гололеда из-за ночных минусовых температур. Как сообщил 19 марта на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, управляющим компаниям даны необходимые поручения для устранения наледи и воды.

«Сделали акцент на обработку пескосоляной смесью тротуаров и дворовых территорий. Управляющим компаниям также дано поручение рыхлить снежные массы. Фиксируем обращения от жителей по скоплению воды во дворах от таяния снега. В этом случае также отрабатываем с управляющими компаниями варианты оперативного устранения, начиная от рыхления снега и заканчивая отведением воды в ливневую канализацию», — рассказал Александр Астахов.

Продолжается и очистка крыш домов от снега и наледи. Выполнение всех работ находится на контроле.