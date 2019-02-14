Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Удвоенные штрафы заплатили скрывавшиеся от закона нарушители

Удвоенные штрафы заплатили скрывавшиеся от закона нарушители

Сотрудники ГИБДД Миасса привлекли к ответственности тех, кто просрочил оплату штрафов.
сегодня в 13:21
  |  Миасс

За первый месяц 2019 года в Миассе 83 человека были привлечены к ответственности за неуплату штрафов ГИБДД вовремя. Пять человек получили административный арест, восьмерых привлекли к обязательным работам, тридцати нарушителям удвоили штраф.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. За несвоевременную уплату штрафа предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей от неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.комментирует специалист по связям со СМИ отдела ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

На транспортные средства граждан, которые не заплатили штрафы в срок, судебные приставы накладывают ограничения на регистрационные действия в РЭО ГИБДД и ограничения на выезд должника за пределы РФ. Такую санкцию уже применили к троим миасцам.

Информацию о допущенных правонарушениях в области дорожного движения, сумме наложенных и неоплаченных штрафов можно получить в отделе ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу, каб.5 по адресу: Динамовское шоссе 7 а, в понедельник, вторник, среду и пятницу с 13 до 17 часов.

Общество
Доставляемые «Почтой России» штрафы ГИБДД разрешат оплатить на льготных условиях
07.02.2018
Доставляемые «Почтой России» штрафы ГИБДД разрешат оплатить на льготных условиях
Общество
На 15 автомобилистов наложены первые штрафы за выбросы
27.11.2017
На 15 автомобилистов наложены первые штрафы за выбросы
Общество
Штрафы ГИБДД можно оплатить через «Одноклассники»
21.09.2017
Штрафы ГИБДД можно оплатить через «Одноклассники»
Общество
Штрафы за парковку в неположенном месте должны быть в пять раз больше. Новые инициативы южноуральских парламентариев
  
25.01.2011
Штрафы за парковку в неположенном месте должны быть в пять раз больше. Новые инициативы южноуральских парламентариев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
сегодня в 19:58
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
Общество
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
сегодня в 19:26
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
Общество
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
сегодня в 19:00
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
Происшествия
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
сегодня в 18:20
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
Культура
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
сегодня в 18:05
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
Общество
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
сегодня в 17:47
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
Общество
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
сегодня в 17:44
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
Политика
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
сегодня в 17:41
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6