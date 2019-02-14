/ Удвоенные штрафы заплатили скрывавшиеся от закона нарушители

Сотрудники ГИБДД Миасса привлекли к ответственности тех, кто просрочил оплату штрафов.

За первый месяц 2019 года в Миассе 83 человека были привлечены к ответственности за неуплату штрафов ГИБДД вовремя. Пять человек получили административный арест, восьмерых привлекли к обязательным работам, тридцати нарушителям удвоили штраф.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. За несвоевременную уплату штрафа предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей от неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.комментирует специалист по связям со СМИ отдела ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

На транспортные средства граждан, которые не заплатили штрафы в срок, судебные приставы накладывают ограничения на регистрационные действия в РЭО ГИБДД и ограничения на выезд должника за пределы РФ. Такую санкцию уже применили к троим миасцам.

Информацию о допущенных правонарушениях в области дорожного движения, сумме наложенных и неоплаченных штрафов можно получить в отделе ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу, каб.5 по адресу: Динамовское шоссе 7 а, в понедельник, вторник, среду и пятницу с 13 до 17 часов.