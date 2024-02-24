Штормовое предупреждение об аномальных морозах в Челябинской области вновь продлили

Температура опускается до экстремально низких значений в ночные часы

По данным синоптиков, в отдельных районах Челябинской области минувшей ночью температура опускалась до −36 градусов. Аномальные морозы местами прогнозируют и в ночь на 25 февраля. В связи с этим региональное ГУ МЧС России по Челябинской области продлило штормовое предупреждение.

«24 и 25 февраля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать меры личной безопасности»,— сообщили в ведомстве.

По данным областного Гидрометеоцентра, сегодня днем местами градусник покажет почти −20 градусов. При этом в отдельных районах региона температура поднимется до −5 градусов. В Челябинске днем также будет около −5 градусов.