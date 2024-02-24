В Челябинской области потеплеет до -5 градусов 24 февраля

Но не везде

Сегодня, 24 февраля, в Челябинской области ожидается солнечная погода. Местами будет тепло — синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до −5 градусов. А где-то сохранится довольно морозная погода. Добавится порывистый ветер. Рассказываем о погоде подробнее.

Столбики термометров в Челябинске этим утром поднимутся до −12°C, днем температура воздуха установится в пределах от −4 до −9°C. Небо будет ясным. Ветер преимущественно западный до трех метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики обещают около −23°C, местами выше. Днем отметка на градуснике покажет −5...−10 градусов Цельсия, в низинах ожидается до −18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.