Оттепель и снегопады ожидаются в Челябинской области в конце января

Температура будет подниматься до плюсовых значений

На последней неделе января в Челябинскую область придет весеннее тепло. Правда, оттепель будет сопровождаться снегопадами и порой сильным ветром. А в середине недели местами в регионе резко и кратковременно похолодает. Подробнее о погоде с 27 января по 2 февраля — в материале ИА «Первое областное».

Как сообщают синоптики, через территорию уральских регионов на этой неделе пройдет аж три циклона. Первый ожидается уже сегодня, он и принесет потепление. Второй доберется до Челябинской области во вторник и принесет снегопады.

«В тылу второго циклона усилится гребень антициклона, связанное с ним похолодание начнется в среду вечером. Но уже в пятницу вновь ожидается оттепель: на территории региона распространится теплый воздух в передней части очередного циклона», — уточняют синоптики.

Согласно предварительному прогнозу на неделю, в Челябинске сегодня возможен слабый снег, к вечеру воздух прогреется до −4°C. Во вторник и среду пройдет умеренный снег, температура воздуха поднимется до 0…+1°C. В четверг осадки ослабнут и ожидается резкое похолодание до −10°C. Но уже в пятницу температура снова достигнет аномально высоких значений, которые сохранятся и в выходные.

На юге Челябинской области похолодание в середине недели будет не таким существенным: после потепления до 0…+2°C столбики термометров в четверг опустятся до −4°C. В пятницу и в выходные температура вновь будет нулевой. Снега будет чуть меньше, чем в Челябинске: обильные осадки, предварительно, пройдут лишь в пятницу.

А в горных районах области похолодания не будет вообще: на протяжении всей недели температура там будет варьироваться в пределах от −1 до −2 градусов. Конец января выдастся снежным, особенно обильные осадки ожидаются во вторник, среду и пятницу.

За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.