Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Челябинской области

Водителей просят не выезжать на трассы

Сегодня, 2 декабря, днем и ночью 3 декабря в Челябинской области пройдут снегопады, возможны метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре. В управлении федеральных дорог «Южный Урал» автомобилистам рекомендовали отказаться от дальних поездок по трассам.

«Днем 2 декабря и ночью 3 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, на юге с переохлажденным дождем. Местами метели, снежные заносы при усилении ветра до 20 метров в секунду. Гололед, отложение мокрого снега на провода»,— уточнили синоптики.

Автомобилистов предупредили о возможных неприятностях на дорогах и настоятельно рекомендовали не выезжать на трассы в эти выходные.

Если же поездку не перенести, а ЧП в дороге все-таки произошло, водителей просят обращаться по телефонам диспетчерской службы Миндортранса Челябинской области 8 (351) 237-88-92, дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331 37 84 (Telegram) или 112.

Челябинская область вновь во власти снежного циклона. Предварительно, он покинет территорию области в воскресенье, 3 декабря.