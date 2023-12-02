Жителей Челябинской области предупредили о метелях и гололеде 2 декабря

Через территорию региона проходит очередной циклон

Сегодня, 2 декабря, в Челябинской области снова будет бушевать непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снегопады и метели. В большинстве районов температура воздуха не поднимется выше −4 градусов. Рассказываем подробнее.

В Челябинске сегодня прогнозируют пасмурную погоду и снег. Местами осадки будут сильными. Столбики термометров покажут −1...−3 градуса. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет снежно. В отдельных районах пройдут метели. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −4 до +1 градуса. В горных районах будет холоднее — до −8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на восточный 3—8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. На дорогах гололед.

