Штормовое предупреждение из‑за ливней и града объявили в Челябинской области

В некоторые районы вернется аномальная жара

Через территорию Челябинской области в ближайшие дни пройдут атмосферные фронты западного циклона. Они принесут с собой ливни и шквалистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, непогода разыграется в отдельных районах уже сегодня вечером, 18 июня.

«Вечером 18 июня и до конца суток 19-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили синоптики.

По прогнозам, в отдельные районы в среду вернется аномальная жара до +36 градусов. На остальной территории ожидается около +25 градусов.

Ранее синоптики сообщали о том, что грозы в регионе будут греметь со среды и до конца недели в связи с прохождением скандинавского циклона.