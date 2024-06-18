На Челябинскую область надвигается грозовой фронт

Ожидается, что громыхать будет до конца недели

Аномальный зной в Челябинской области спал. По данным синоптиков, до конца недели в регионе сохранится жаркая погода, но температура будет более комфортной — около +25 градусов. На смену солнечной погоде придут дожди с грозами. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Со среды обширный скандинавский циклон распространит свое влияние через всю Центральную Россию до Южного Урала. Давление будет понижаться, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра. Под влиянием атмосферного фронта регион будет находиться до конца недели», — рассказали синоптики.

По предварительным прогнозам, штормить в Челябинске и ряде других городов будет до конца недели.





Несмотря на непогоду, до выходных в регионе будет жарко — до +26 градусов. Понижение температуры до +22 градусов ожидается только в воскресенье, 23 июня.