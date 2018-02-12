/ «Почту России» можно попробовать на вкус. Брендированный шоколад доступен в отделениях

﻿Доступно четыре разных вкуса.

«Почта России» выпустила одноименный шоколад. Плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад уже доступны в челябинских отделениях. Также планируется выпуск шоколадных батончиков под брендом «Почты России».

За последние несколько лет мы полностью пересмотрели ассортимент товаров, представленных в почтовых отделениях. Безусловно, мы обращаем особое внимание на то, что пользуется популярностью у наших клиентов. Запуск различной продукции под собственным брендом Почты России стал логичным продолжением развития розничных продаж в почтовых отделениях. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Брендированный шоколад уже в продаже. Редакция сайта «Первый областной» провела эксперимент и приобрела его в ближайшем отделении. Сладость с орехами обошлась в 50 рублей.