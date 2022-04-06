В микрорайонах Академ Riverside и Ньютон в Челябинске готовы решать проблему нехватки мест для первоклассников открытием дополнительных классов и организацией подвоза детей в соседние школы. Об этом сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции в медиахолдинге «Первый областной» сообщила главный специалист отдела обеспечения общего образования комитета по делам образования Челябинска Галина Грузинова.
«Не во всех школах есть возможность открыть дополнительные места. Но если говорить об образовательном центре „Ньютон“, он максимально может принять 420 первоклассников. Если изыскать возможности, дополнительно два класса может открыть. Но есть рядом школы № 129, 151, 36, 154. Они готовы открыть дополнительные места и классы. В прошлом году был организован подвоз детей в эти образовательные учреждения», — рассказала Галина Грузинова.
Образовательный центр № 7 в Академ Riverside готов принять 150 первоклассников. При необходимости в учреждении также могут открыть дополнительные места.
«Проблемные ажиотажные ситуации возникают в молодых микрорайонах. Мы понимаем количество семей, проживающих в этих домах, количество детей, которые зарегистрированы. Но часто родители, не имея прописки по месту жительства, претендуют на место в школе, принося подтверждающие документы уже во время старта приемной кампании в первый класс. Чаще всего это договор о покупке квартиры или временная регистрация. Такое спрогнозировать сложно», — отметила Елена Коузова.
На Южном Урале родители почти 40% первоклассников уже подали заявления о приеме детей в школу. До 30 июня учреждения региона продолжат принимать документы от законных представителей новых учеников по прописке и имеющих льготы. Запись детей не по месту жительства начнется с 6 июля.
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