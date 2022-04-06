Школы в новых микрорайонах Челябинска готовы открыть дополнительные места для первоклассников

С нехваткой мест сталкиваются жители Академ Riverside и Ньютона

«Не во всех школах есть возможность открыть дополнительные места. Но если говорить об образовательном центре „Ньютон“, он максимально может принять 420 первоклассников. Если изыскать возможности, дополнительно два класса может открыть. Но есть рядом школы № 129, 151, 36, 154. Они готовы открыть дополнительные места и классы. В прошлом году был организован подвоз детей в эти образовательные учреждения»,

— рассказала Галина Грузинова.

«Проблемные ажиотажные ситуации возникают в молодых микрорайонах. Мы понимаем количество семей, проживающих в этих домах, количество детей, которые зарегистрированы. Но часто родители, не имея прописки по месту жительства, претендуют на место в школе, принося подтверждающие документы уже во время старта приемной кампании в первый класс. Чаще всего это договор о покупке квартиры или временная регистрация. Такое спрогнозировать сложно»,

— отметила Елена Коузова.