Школы Челябинска будут бесплатно кормить детей участников СВО

Льготу распространили на семьи контрактников и добровольцев

Депутаты Городской думы Челябинска расширили перечень участников СВО, чьи дети будут питаться в школах бесплатно, сообщает пресс-служба Думы.

Ранее льгота существовала для детей мобилизованных, а теперь бесплатное питание также положено детям контрактников, добровольцев и тем, чьи родители умерли в результате участия в СВО.

«Бесплатным питанием будут обеспечены новые категории учащихся: один из родителей которых является иным участником специальной военной операции или погиб (умер) в результате участия в ней. Под иными участниками специальной военной операции понимаются граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, а также заключившие контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы»,

— говорят в пресс-службе Думы.