Ранее льгота существовала для детей мобилизованных, а теперь бесплатное питание также положено детям контрактников, добровольцев и тем, чьи родители умерли в результате участия в СВО.
«Бесплатным питанием будут обеспечены новые категории учащихся: один из родителей которых является иным участником специальной военной операции или погиб (умер) в результате участия в ней. Под иными участниками специальной военной операции понимаются граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, а также заключившие контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы», — говорят в пресс-службе Думы.
Кроме того, из категории обучающихся, имеющих льготы при организации питания, в категорию имеющих право на бесплатное питание переведены дети из семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из многодетных семей.
Кстати, летом 2023 года школьные лагеря Челябинска впервые кормят детей бесплатно. Такая норма вводится впервые, она не зависит от наличия льгот.