Школьница из Челябинска стала финалисткой шоу «Ты супер!»

Карина поучаствует в полуфинале конкурса «Новая волна»

Челябинка Карина Будаева — финалистка и призер вокального конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ. Школьница заняла призовое четвертое место в проекте и получила приглашение на участие в полуфинале конкурса «Новая волна» от Игоря Крутого. Как живет челябинка, что для нее музыка и каковы ее творческие планы, узнали наши коллеги.

Первый раз участие в шоу «Ты супер!» Карина приняла шесть лет назад, в 2018 году. Тогда ей не удалось дойти до финала. Но упорный труд и работа над собой вывели девушку на новый уровень.

«Я постоянно занимаюсь, оттачиваю свои навыки. Может, в моем голосе есть какая-то изюминка, которая привлекает других людей»,— говорит Карина.

На восьмой сезон проекта челябинка пришла уже более уверенной в своих силах. Ее кандидатуру выбрали среди сотен тысяч заявок, затем она блистательно выступила в отборочном туре проекта. Также сверкала челябинская звездочка в полуфинале и финале, именно там после 11 лет разлуки Карина встретилась с родными — отцом и бабушкой.

Карина Будаева осталась довольна своими выступлениями в проекте.

«Довольна проделанной работой именно на этом проекте. На финал я готовила песню Селин Дион I Surrender за полторы недели. Не каждый вокалист сможет за такой промежуток времени хорошо подготовиться и достойно выступить»,— признается челябинка.

С 2020 года девушка занимается в детской школе искусств № 9.

«Она очень трудоспособная. Когда начали работать, Карина уже многое умела, но это был подходящий возраст для развития вокальных и сценических навыков. Мы развивались, ходили на конкурсы»,— рассказывает педагог Татьяна Мартьянова.



В дальнейших планах у вокалистки поступление в профильный вуз. Они вместе с педагогом уже начали готовиться, разрабатывают программу.

«Будем поступать не в один вуз, потому что хочется и в Москву поступить, и в Петербург. В Челябинске ее, конечно, уже ждут, потому что ее знают в институте»,— делится Татьяна Мартьянова.

Сама Карина признается, что мечтает выйти на мировую сцену и первые шаги к мечте она уже сделала, выступив в Китае.

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