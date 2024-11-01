«Постоянные тренировки и бесконечный сброс веса»: челябинка рассказала о детстве будущих балерин

Карьера маленьких танцовщиц во многим зависит от природных данных ребенка

Первого ноября отмечается Международный день балета. Сидя в зрительном зале, мы даже не подозреваем, сколько пота и слез проливают обычные девочки, чтобы стать балериной. О своем опыте на пути к этой профессии Первому областному информагентству рассказала девятиклассница из Челябинска Анастасия Нездоймина.

«ХОТЕЛА ВО ВСЕМ БЫТЬ ЛУЧШЕЙ»

— Всего четыре года назад моя жизнь была связана с искусством классической хореографии, а появление ярких надписей в социальных сетях «World Ballet Day» пробуждало во мне вдохновение.

Мои родители делали все возможное, чтобы я нашла занятие по душе. До школы я занималась художественной и спортивной гимнастикой, акробатикой, бальными танцами, а в первом классе поступила на хореографическое отделение Детской школы искусств Челябинского государственного института культуры.

Вступительные испытания состояли из нескольких заданий на гибкость, растяжку, чувство ритма и тому подобного. На обучение брали всех желающих, но часть — на платное, часть — на бюджет. Я училась бесплатно.

Вместе с началом занятий пришло желание быть во всем лучшей. А для этого нужно делать больше чем остальные. Я начала заниматься с педагогом индивидуально. Это позволило отработать до идеала каждое па, а затем и выступать с сольными номерами на конкурсах и концертах.

Один из первых сольников я готовила для конкурса в Казани. Мне предстояло изобразить куклу, которая мечтает стать человеком. Мама решила сделать балетную пачку «по всем канонам примы-балерины Большого театра». Такая пачка создается из десяти слоев фатина разных оттенков и, как несложно догадаться, много весит. Мы перешивали ее три раза, но результат превзошел ожидания. Прыгать в таком костюме было действительно нелегко, зато я стала лауреатом второй степени.

В то время я жила балетом. Дома на книжной полке у меня стояли книги про великих балерин, я зачитывала их до дыр и наизусть знала, какие физические параметры нужны танцовщице, чтобы попасть в лучшие театры мира. В том, что я подойду под них, даже не сомневалась. Мне казалось, успех зависит лишь от меня.

«СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ГОЛОВА, И КАК ЕЕ УМЕНЬШИТЬ»

— В 2019 году я решила поступать в хореографическое училище, после которого можно танцевать на профессиональном уровне.

В хореографические училища обычно поступают после четвертого класса общеобразовательной школы. Обучение длится восемь лет. После выпуска можно получить приглашение в театр либо продолжить учиться в университете, к примеру, на балетмейстера. От идеи учиться в Челябинске мы отказались, хотя поступить в родном городе не так уж сложно. Мама решила попытать счастья в главных балетных академиях нашей страны — их в России четыре. Если учиться, решили мы, то у лучших!

В феврале 2019 в Челябинск приехала Академия танца Бориса Эйфмана. Ее представители отбирали девочек для всероссийского прослушивания. У школы свои специфические требования к балеринам. Например, ноги должны быть длиннее туловища, с тонкими щиколотками, а руки — тонкими и длиной до середины бедра, плечи и бедра одной ширины. Поэтому в чатах родителей поступающих можно встретить довольно странные сообщения. Например, одна из топ-тем для обсуждения «слишком большая голова, и как ее уменьшить» или «слишком короткая и широкая шея». В балете очень строго относятся даже к самым незначительным нарушениям пропорций тела.

Никто из участников просмотра в Челябинске отбор не прошел. Зато все получили бесценный опыт и оценку данных.

БАРСЕЛОНА

— Примерно в это же время я решила принять участие в международном конкурсе балета — YAGP (YouthAmericaGrandPrix). Полуфинал проходил в Барселоне, а финалисты могли поехать в Нью-Йорк. Но до финала допускали лишь тех, кто готовил две вариации — классическую и современную. Я танцевала две классических вариации из балетов «Корсар» и «Коппелия». Это лишило меня возможности пройти в финал, но я могла побороться за место в полуфинале.

Для конкурса мне пришлось выправлять шпагат. Оказалось, что кости у меня принимают неправильное положение. Я пошла к тренеру по спортивной гимнастике. И усиленно репетировала вариации. В декабре, наконец, мы поехали в Барселону. Я была единственным представителем России и в итоге попала в топ-12 участников в своей категории. До сих пор считаю этот конкурс своим главным достижением.

УЧИЛИЩЕ

— Через несколько недель после возвращения в Россию в мире заговорили о новом вирусе — COVID-19. А чуть позже объявили локдаун. Но я продолжала готовится к поступлению: каждый день по две тренировки, репетиции по Zoom и бесконечный сброс веса.

В России четыре главные балетные академии: МГАХ (Московская государственная академия хореографии), Академия русского балета имени А. Вагановой (она считается лучшей), ПГХУ (Пермское государственное хореографическое училище) и НГХК (Новосибирский государственный хореографический колледж).

Поступление в МГАХе было дистанционным. В рейтинге я оказалась на 44 месте из 600 человек. Приняли только 40, было очень обидно. Поступить в Пермь также не получилось.

Поступление в АРБ им. Вагановой было очным и проходило в три тура. Сначала проверяли базовые данные (растяжка, гибкость, подъем, выворотность, музыкальность, чувство ритма, прыжок), на втором — здоровье, а третий тур дублировал первый, но уже в присутствии ректора академии Николая Цискаридзе. Третий тур я не прошла. Это был самый обидный отказ, потому что поступление в академию отобрало много сил и эмоций.

В итоге я оказалась в колледже Новосибирска.

ЗАЧЕМ ТАНЦОВЩИЦЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

— В Новосибирске жить пришлось в общежитии. Утро начиналось с полуторачасовой классики, потом шли школьные уроки и добавлялся еще один специализированный урок хореографии. Также мы занимались сольфеджио, а еще — английским языком и французским, ведь в балете многие термины из французского.

В колледже мы постоянно выходили на сцену, это быстро снимает страх выступлений. Но весь период обучения был непростым из-за конкуренции внутри класса и постоянных вопросов к весу.

У меня началась возрастная гормональная перестройка, и примерно 80% времени приходилось бороться с весом. При росте 140 см я должна была весить 26-27 килограммов, а «растолстела» до 32-х. Бороться с весом приходилось и моим подругам, ведь из девочек мы превращались в подростков, природа брала свое. Мои однокурсницы, как и я, голодали, сидели на одной морковке и черносливе, тренировались по три раза в день — и все же полнели.

Эта проблема не обошла даже самых перспективных танцовщиц. До пандемии большой популярностью обладала девочка Вера Шпаковская из Беларуси. Она участвовала в проекте «Синяя птица» с Николаем Цискаридзе в жюри. Неудивительно, что в Вагановку она поступила. Однако через какое-то время поползли слухи (а все балерины следят за конкурентками в социальных сетях), что ее отчислили из-за лишнего веса. Увы, они подтвердились. Путь даже самого талантливого артиста может закончиться из-за меняющейся внешности, ведь каждый лишний килограмм виден в танце: прыжки и вращения становятся не такими легкими, как раньше.

Еще одна беда танцовщиц — это травмы. На вахте в колледже Новосибирска работала женщина, которая тоже мечтала стать балериной, но получила на выпускном спектакле травму, после которой уже не смогла танцевать. Для каждой девочки это всегда большая трагедия, особенно, если она танцевала с трех лет.

Я проучилась в Новосибирске полгода, забрала документы и завершила свою балетную карьеру. Балет я оставила со слезами и потом очень долго искала себя, но я не жалею о полученном опыте и с теплотой вспоминаю то время.

Если вы собираетесь заниматься балетом профессионально, следует четко оценивать свои возможности. Для балерины важны балетные данные, трудоголизм и, как я теперь понимаю, субтильное телосложение, потому что природу не обмануть.