Школьница из Челябинска передала бойцам СВО рации, купленные на губернаторскую премию

Ранее десятиклассница перечислила полученные деньги на помощь военнослужащим

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В начале декабря десятиклассница из Челябинска Алина Габбасова получила премию губернатора в размере 50 тысяч рублей за отличные успехи в учебе. Куда потратить деньги, она придумала сразу — на помощь бойцам СВО. Средства она передала региональному отделению Народного фронта, и вместе со школьницей было решено приобрести на них рации. На днях девушка лично вручила их одному из бойцов, сообщили в пресс-службе реготделения Народного фронта.

После того как рации были куплены, школьница проверила их, а затем вручила бойцу с позывным «Кама», который в ближайшее время доставит их в Донбасс и передаст бойцу с позывным «Мага».

«Спасибо за то, что ты такой патриот своей страны, что не забываешь о ребятах, которые сейчас находятся в зоне СВО», — поблагодарил Кама.

Теперь представители штаба и сама Алина ждут обратной связи от Маги.

Отправить деньги на помощь бойцам СВО Алину вдохновила история одноклассницы, отец которой отправился служить по контракту.

«Безусловно, ей было очень страшно и она переживала за папу. Услышав эту историю, я вдохновилась и поняла, что могу, получив премию губернатора, направить ее в помощь нашим ребятам, бойцам», — рассказала тогда Алина.

Оказать свою поддержку бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации, могут все желающие. Пункт сбора помощи Народного фронта «Все для Победы» работает по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20. Часы работы: 10:00–17:00. Тел. 8 (351) 264-64-14, 8-982-364-64-81 (телеграм).