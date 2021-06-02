Школьники смогут использовать денежный сертификат для занятий в частных кружках и секциях

В Челябинской области документ обещают ввести уже к 2023 году

Южный Урал станет пилотным регионом России по внедрению новой системы допобразования. С такой инициативой накануне выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Новый подход к дополнительным занятиям школьников должен расширить возможности выбора кружков и секций, сообщают в Минобре Челябинской области.

Прежде всего федеральные власти хотят понять, какая часть детей занимается в сфере допобразования. Персональный учет на уровне нашего региона уже ведется. Если сегодня зайти на портал «Сетевой город», то система выдаст полную информацию — в каких секциях и кружках занимается каждый ребенок. Если, конечно, он где-то все-таки занимается.

«Организации сами заполняют данные на ребенка. Это в их интересах, так что пробелов в сведениях быть не должно», — замечает пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Однако для самого ребенка гораздо важнее, что при новой системе он сможет получить сертификат на оплату занятий в кружках и секциях, даже в частных.

«Говорить о сертификатах пока рано. В Челябинской области они должны появиться только к 2023 году. Предполагается, что сертификаты можно будет потратить не только в государственных учреждениях, но и в коммерческих кружках и секциях. Для этого частные организации должны будут получить лицензию. Сертификаты позволят им получать стабильный доход», — добавляет Светлана Платонова.

По официальным данным правительства Челябинской области, дополнительным образованием в регионе сейчас охвачено больше 70 процентов школьников и дошколят.