Школьники из Копейска придумали устройство, которое заменяет звонаря в храме

Уже на Пасху колокола местной церкви будут петь без участия человека

Колокола копейской церкви на Пасху будут звонить без звонаря. Представителя этой редкой профессии заменит техника — специальное устройство, которое придумали школьники из «Кванториума», сообщает пресс-служба администрации города.

«Детский технопарк „Кванториум“ расположен в новом здании школы № 16 микрорайона Тугайкуль. На занятиях школьники осваивают робототехнику, программирование, авиамоделирование и естественные науки. Именно они и создали устройство, которое с легкостью заменило живого звонаря», — рассказывают в пресс-службе.

В пятницу, 3 мая, «Кванториум» организовал экскурсию для учащихся девятых классов, которое собираются продолжать обучение в инженерных классах.

«У старших школьников появится возможность получить новые навыки, интересно провести время. Занятие в инженерных классах — приобретение профессии с юных лет», — говорит руководитель детского технопарка «Кванториум» при школе № 16 Алексей Валеев.

Уже осенью на базе 16-й школы юные техники смогут посещать занятия по беспилотным авиасистемам.